- boto_rio_araguaia.mp4 (1.3427441)\nUm boto foi fisgado acidentalmente durante uma pescaria esportiva na região da Viúva, em Nova Crixás, no norte de Goiás. O incidente, ocorrido no último domingo (21), foi registrado em um vídeo divulgado por um guia de pesca que acompanhava a atividade. Na gravação, assim que o profissional percebe que fisgaram o mamífero sem querer, o guia desce da canoa e tenta retirar o anzol do mamífero.\nEm entrevista ao g1 Goiás, o guia Thiago Pereira Silva contou que o grupo pescava piraíba quando o mamífero abocanhou a isca, ficando preso à linha. "A gente desceu, para ir atrás. Porque sempre solta a linha. Porém, o boto ficou quase duas horas 'brigando' com a linha", contou Thiago. Com mais de dez anos de experiência na profissão, o guia afirmou nunca ter presenciado algo semelhante. A esposa do cliente registrou trechos da atividade, mas não filmou o momento em que o animal se libertou: "O boto veio na praia. Eu arrastei ele. Aí, eu puxei a linha e ela arrebentou", descreveu.