O funcionário da Metrobus Nadir Oliveira Lima, de 59 anos, morreu dias depois que um ônibus caiu sobre ele durante uma manutenção, de acordo com a família. Nadir trabalhava na empresa há 40 anos e trocava os pneus do veículo quando o acidente aconteceu, em Goiânia.\nEm nota, a Metrobus lamentou o ocorrido e disse que está adotando todas as medidas necessárias para a apuração rigorosa das circunstâncias do acidente, dando total suporte e apoio aos familiares. Disse ainda que até o momento não há registro formal de alerta de risco específico relacionado ao procedimento em questão que não tenha sido tratado dentro dos fluxos internos de segurança. (leia a nota da empresa na íntegra ao fim do texto).\nO acidente com Nadir aconteceu no dia 9 de fevereiro. De acordo com apuração da reportagem, o borracheiro realizava um serviço de rodízio de pneus, trocando pneus de um veículo que estava parado para um que estava rodando.