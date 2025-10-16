O Corpo de Bombeiros segue, nesta quinta-feira (16), com as buscas pelo homem que desapareceu após uma embarcação afundar no Lago de Palmas. Na quarta-feira (15), as buscas se concentraram nas proximidades do local do naufrágio, mas os serviços foram interrompidos durante a noite devido à baixa visibilidade.\nSegundo os Bombeiros, dois barcos naufragaram em momentos distintos na noite de terça-feira (14), e cinco pessoas caíram na água. Ao todo, quatro foram localizadas e resgatadas. Um vídeo feito pelos militares mostra quando um homem foi localizado (veja acima).\nSegundo os Bombeiros, troncos submersos e expostos na área dificultam a navegação e aumentam os riscos operacionais das equipes de busca. Por isso, a ação se concentrou na superfície nesta quarta-feira.\nCom a redução da visibilidade e o avanço da noite, as buscas foram interrompidas por questões de segurança. A retomada do trabalho ocorreu nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (16).