Uma jiboia foi flagrada "se escondendo" no motor de um carro em Gurupi, região sul do Tocantins. O veículo estava estacionado no quintal de uma casa, quando o proprietário avistou a cobra. Os bombeiros foram chamados no local e fizeram a retirada segura do animal.\nVeja o vídeo no g1: Bombeiros resgatam jiboia escondida em motor de carro em Gurupi\nAs imagens da retirada foram feitas pelo sargento Luis Henrique, do 3º Batalhão e Bombeiros Militar.\nOs bombeiros abrem o capô do carro e identificam que a cobra está próxima da roda dianteira direita. Com uso de ferramentas, os militares abrem parte da carenagem da caixa de roda e começam a puxar o animal com um bastão de captura de animal.\nO animal foi retirado de dentro do carro e colocado dentro de um tambor. No vídeo, um dos bombeiros comenta: "Essa deu trabalho". Logo depois, a cobra é solta em uma área de mata.