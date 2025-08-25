Clientes que estavam em uma farmácia na região central de Palmas passaram mais de uma hora presos no local após a porta de entrada apresentar problemas. A situação ficou séria e foi preciso chamar os bombeiros para 'resgatar' os clientes e funcionários que ficaram presos.\nVeja as imagens no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Clientes ficam presos dentro de farmácia após porta apresentar problemas\nO caso aconteceu na unidade da quadra 104 Sul de uma rede de farmácias presente na capital. Um dos clientes era o comerciante Douglas Correia. Ele foi até o local na noite de sábado (23) e não esperava que fosse passar por esse sufoco. A farmácia estava perto do horário de fechamento.\nEm nota, a rede Pague Menos informou que a porta de acesso teve um problema mecânico e impossibilitou a saída. Mas afirmou que ninguém se feriu, e que medidas estão sendo tomadas para evitar situações semelhantes (veja nota na íntegra no fim da matéria).