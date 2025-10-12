Bombeiros retomam segundo dia de busca por pescadores que caíram no Rio Tocantins (Márcio Novais/TV Anhanguera)\nBombeiros e mergulhadores retomaram, na manhã deste domingo (12), as buscas pelos pescadores que caíram no Rio Tocantins após serem atingidos por um raio. Murillo Vinhal e Idael Farias estavam em uma embarcação quando receberam a descarga elétrica. Outro homem, que também estava no barco com eles, ficou ferido e conseguiu chegar até a margem para pedir ajuda.\nAlém dos bombeiros, neste domingo, um grupo de amigos das vítimas foi até o local para ajudar nas buscas de jet ski. Conforme apurado pela TV Anhanguera, as buscas devem receber reforços do Corpo de Bombeiros de Imperatriz (MA) e de Palmas.\nO acidente acontece próximo de Filadélfia na tarde de sábado (11), pouco depois das 14h, quando a equipe do 2º Batalhão de Araguaína foi acionada.