O Corpo de Bombeiros faz buscas por um motociclista de 47 anos que caiu da ponte do Rio Arraia, na TO-424, entre Babaçulândia e Filadélfia. A moto dele foi retirada do local por parentes na noite de sexta-feira (22), mas a vítima continua desaparecida.\nMoradores da região chamaram a Polícia Militar após ouvir barulho do acidente. Segundo os bombeiros, familiares informaram ter encontrado restos de roupas e fios de cabelo na ponte. A suspeita é que ele tenha caído no rio e esteja submerso.\nNa manhã de sábado (23) o patrão da vítima registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil informando o desaparecimento. Os bombeiros deslocaram uma viatura e embarcações para seguir com as buscas no rio. Foram feitos mergulhos e buscas na superfície, mas nada foi encontrado.\nA equipe retomou o trabalho neste domingo (24).