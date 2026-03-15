O Corpo de Bombeiros faz buscas por uma menina de quatro anos que desapareceu nas águas do Rio Tocantins, em Tocantinópolis, no norte do estado. A criança estava com a mãe, próximo à segunda rampa da orla, quando foi vista pela última vez.\nDe acordo com a corporação, a mãe informou que a filha se afastou rapidamente e saiu de seu campo de visão na tarde de sábado (14).\nSegundo a Polícia Militar (PM), testemunhas relataram ter visto alguém pedindo ajuda dentro do rio, o que levantou a possibilidade de afogamento. Familiares e amigos chegaram a entrar na água para tentar resgatar a menina, mas não conseguiram alcançá‑la devido ao nível elevado do rio e à forte correnteza.\nFuncionário de borracharia é morto a facadas em Alvorada\nMestre de obras é encontrado morto em construção após receber salário