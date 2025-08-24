Os Bombeiros encontrou o corpo de um motociclista de 47 anos que caiu da ponte do Rio Arraia, na TO-424, entre Babaçulândia e Filadélfia. O corpo foi resgatado na manhã deste domingo (24), após dois dias de buscas.\nA moto da vítima foi retirada do local por parentes na noite de sexta-feira (22), mas a vítima não tinha sido vista. Moradores da região chamaram a Polícia Militar após ouvir barulho do acidente.\nSegundo os bombeiros, familiares informaram ter encontrado restos de roupas e fios de cabelo na ponte. A suspeita é que ele tenha caído no rio e esteja submerso.\nJovem aprendiz morre após ser atropelado por caminhão em avenida de Araguatins\nProjeto prevê túnel passando por baixo da Praça dos Girassóis para desafogar trânsito no centro de Palmas\nNa manhã de sábado (23) o patrão da vítima registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil informando o desaparecimento. Os bombeiros deslocaram uma viatura e embarcações para seguir com as buscas no rio. Foram feitos mergulhos e buscas na superfície, mas nada foi encontrado.