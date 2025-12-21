Bombeiros mapeiam região onde barragem rompeu em Ponte Alta do Bom Jesus (Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar)\nAs ações dos bombeiros relacionadas ao rompimento da barragem de uma represa particular em Ponte Alta do Bom Jesus, no sudeste do estado, foram encerradas neste domingo (21), após o controle da situação. Equipes da prefeitura seguirão fazendo o monitoramento da área, principalmente quanto à apuração dos danos ambientais.\nA barragem rompeu parcialmente na sexta-feira (19). A estrutura estava associada à Central Geradora Hidrelétrica (CGH) Surreal, que é uma propriedade particular. O incidente resultou na elevação do volume de água do rio Ribeirão Bonito, que passa pela zona rural da região das Serras Gerais.\nDe acordo com o último boletim divulgado pelos bombeiros, neste domingo, as equipes foram deslocadas para o local do acidente e fizeram o mapeamento das áreas atingidas. No levantamento das famílias ribeirinhas atingidas, foi constatado que seis casas sofreram impactos com a elevação do rio.