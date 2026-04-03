O Corpo de Bombeiros realiza buscas por duas pessoas que desapareceram após um naufrágio no Rio Javaé, em Sandolândia, na região sudoeste do Tocantins, na manhã desta sexta-feira (3). Segundo as primeiras informações, os desaparecidos são um homem e uma criança.\nVeja vídeo no JA1: Duas pessoas desaparecem após embarcação afundar no Rio Javaés\nA embarcação transportava quatro ocupantes: dois adultos e duas crianças. Após o acidente, duas pessoas conseguiram se salvar e buscaram ajuda com ribeirinhos da região.\nO local do naufrágio é de difícil acesso. Para chegar ao ponto exato, os militares precisam realizar um deslocamento terrestre até um balneário em Sandolândia e, em seguida, navegar por cerca de uma hora.\nAlém dos Bombeiros, indígenas e moradores locais estão mobilizados na tentativa de localizar as vítimas. A Polícia Militar informou que também foi chamada, e a ocorrência segue em andamento.