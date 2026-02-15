Um homem morreu dentro de uma residência na manhã deste domingo (15), na Avenida Bernardo Sayão, no Bairro de Fátima, em Araguaína, no norte do estado.\nSegundo o Corpo de Bombeiros, a guarnição recebeu chamado da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) por volta das 9h48 para atender uma ocorrência de emergência clínica. A vítima permanecia desacordada em um quarto da casa e não respondia aos chamados de terceiros.\nNo local, os militares mantiveram contato com um morador que divide a residência com o homem. Ele informou que a porta do quarto estava bloqueada por uma cama, o que impedia o acesso imediato ao cômodo. Diante da situação, a equipe realizou a retirada do móvel e conseguiu entrar no ambiente.\nJustiça determina adoção de medidas imediatas para corrigir falhas no atendimento da UPA de Gurupi