O bombeiro militar Daniel Silva Oliveira, de 25 anos, morreu na manhã deste domingo (21) em um acidente na rodovia TO-404, em Araguatins, região norte do estado. Conforme a Polícia Militar (PM), ele conduzia uma moto e foi atingido por um carro.\nO acidente aconteceu próximo ao povoado Mata Velha, na zona rural do município. O motorista do carro, de 65 anos, teve ferimentos leves.\nPrefeitura de Jaú decreta luto após morte de pai, mãe e quatro filhos em acidente, em Goiás\nAcidente entre moto e caminhão deixa dois mortos na BR-153\nO Corpo de Bombeiros lamentou a morte de Daniel, e afirmou que o soldado "honrou com bravura a missão de servir e proteger a sociedade tocantinense. Sua partida precoce deixa um vazio irreparável na Corporação, entre familiares, amigos e companheiros de farda".\nA Perícia Técnica e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar os procedimentos necessários. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.