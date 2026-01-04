Um acidente envolvendo dois carros de luxo, entre a Avenida T-49 e T-2, deixou duas pessoas feridas, em Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a batida envolveu uma BMW e uma Range Rover dirigida por um jovem de 17 anos. Testemunhas no local filmaram os veículos danificados após o acidente.\nComo os nomes dos envolvidos não foram divulgados, o g1 não conseguiu localizar as defesas deles.\nO acidente foi registrado na madrugada deste domingo (4). Ainda na gravação feita após a batida, a frente da BMW pode ser vista parcialmente destruída, enquanto a Range Rover Evoque aparece de cabeça para baixo na área externa de um comércio.\nForagido por homicídio é preso após furtar moto e pilotar embriagado, diz PM\nJovens morrem após acidente envolvendo caminhonete, na GO-334\nFamília de Goiás que morreu na BR-040 planejou viagem o ano todo, diz mãe de rapaz: 'Seria a 1ª vez na Bahia'