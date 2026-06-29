Pacientes da rede municipal de saúde de Palmas enfrentam dificuldades para acessar resultados de exames laboratoriais realizados nas Unidades de Saúde da Família (USFs). Apuração do Jornal do Tocantins identificou que o sistema utilizado para consulta dos laudos permanece bloqueado na USF do Jardim Taquari, situação que tem atrasado o andamento de tratamentos e levado moradores a retornarem diariamente à unidade em busca de informações.\nA equipe do JTo esteve no local na última semana e voltou à unidade nesta segunda-feira (29). Apesar do fechamento da USF em razão do ponto facultativo municipal, o laboratório responsável pela coleta de exames manteve o atendimento ao público. No local, funcionários confirmaram que o acesso aos resultados continuava indisponível e informaram que a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) repassou previsão de normalização apenas para a próxima semana.