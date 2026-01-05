Motoristas que trafegam por rodovias federais costumam reduzir a velocidade na aproximação de uma blitz da Polícia Rodoviária Federal (PRF), mas nem sempre conhecem o limite adequado para evitar autuações. A regra permanece a mesma durante a fiscalização: o condutor deve respeitar a velocidade máxima da via, conforme a sinalização do trecho.\nDe acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), não existe uma velocidade específica para passar diante de uma blitz. O que vale é o limite regulamentado para a rodovia naquele ponto. Em rodovias federais, a velocidade máxima varia entre 80 km/h, 100 km/h ou 110 km/h, conforme a classificação da via e a sinalização.\nA PRF orienta que a redução brusca e injustificada da velocidade também gera risco e, em alguns casos, caracteriza infração. Frenagens repentinas sem motivo de segurança comprometem o fluxo e elevam o risco de colisões traseiras, especialmente em trechos de tráfego intenso.