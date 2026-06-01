A Diocese de Porto Nacional entrou em período de vacância após a saída de Dom José Moreira da Silva do cargo de bispo diocesano. A decisão recebeu aceitação do Papa Leão XIV nesta segunda-feira (1º) conforme comunicado divulgado pela Igreja Católica.\nVeja no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Papa Leão XIV aceita pedido de renúncia de bispo da Diocese de Porto Nacional\nCom a renúncia, a condução temporária da Diocese passa para o arcebispo de Palmas, Dom Pedro Brito Guimarães, que assume a função de administrador apostólico até a nomeação de um novo bispo pelo Vaticano.\nDom José Moreira chegou à Diocese de Porto Nacional em janeiro de 2023. Sua permanência à frente da Igreja particular durou pouco mais de três anos. O comunicado divulgado pela Diocese não apresenta os motivos que levaram ao pedido de renúncia.