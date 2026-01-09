A Polícia Civil de Goiás pediu a quebra do sigilo telefônico e bancário e ampliou o raio de buscas pela biomédica Érika Luciana de Sousa Machado, de 47 anos. Ela está desaparecida desde 1º de novembro, quando abandonou o carro no meio da rua em Corumbá de Goiás, na Região do Entorno do Distrito Federal.\nSegundo a delegada responsável pela investigação, Aline Lopes, as mensagens, ligações e movimentos bancários não revelaram nenhum indício do paradeiro da biomédica. “Nós sabíamos que, no dia do desaparecimento, a Erica fez ligações para mecânicos, tentando conseguir um mecânico para o carro dela, localizado na cidade de Corumbá. Isso foi confirmado”, explicou.\nAlém das ligações e conversas feitas no dia do desaparecimento, a polícia também analisou as ligações dos dias anteriores, mas não trouxeram nenhuma pista para as investigações. A delegada contou que a polícia também buscou por indícios da Érika em companhias aéreas, junto à Polícia Federal, mas nada foi encontrado.