A biomédica Érika Luciana Machado, de 47 anos, está desaparecida há 11 dias após sair de casa, no distrito de Olhos d'Água, dizendo que iria comprar ração para os cachorros. Horas depois, o carro dela foi encontrado abandonado em Corumbá de Goiás, com pane mecânica. A Polícia Civil investiga o caso. O POPULAR separou uma cronologia com os principais acontecimentos desde o desaparecimento dela. Confira:\nDesaparecimento\nÉrika Luciana está desaparecida desde o dia 1º de novembro. Quando desapareceu, ela vestia calça jeans escura, blusa preta de manga longa e usava tênis, segundo os bombeiros. A biomédica possui cabelos médios e pretos e estaria carregando apenas o celular, um documento e o cartão bancário.\nPlanejava viajar\nA biomédica estava na casa da mãe no distrito de Olhos d'Água, em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal, e planejava viajar para Jataí no dia 2 de novembro, onde mora o pai, segundo Júlio César, irmão dela.