Athos, filho de Vitória Alves Pellegrini, de 20 anos, e Thor Mariano da Silva, de 21, que morreram após um acidente na TO-222, precisa de doações de leite materno para continuar o tratamento na UTI Neonatal do Hospital Dom Orione, em Araguaína. O bebê nasceu prematuro extremo, com apenas 800 gramas, após uma cesariana de emergência realizada durante a internação da mãe.\nSegundo Eliete Santana, tia de Vitória, o leite materno é fundamental para a recuperação do recém-nascido devido à prematuridade.\nA campanha é para ajudar a recompor o estoque, que estava quase zerado. Ele não pode tomar fórmula. O leite materno é essencial nesta fase", explicou.\nVitória estava grávida de seis meses quando a caminhonete em que viajava capotou, no dia 8 de agosto. No veículo também estavam o companheiro dela, Thor Mariano, e Paulo Clímaco Netto, de 20 anos. Os dois morreram ainda no local.