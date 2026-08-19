Fachada do Hospital Dom Orione (Reprodução/Google Street View)\nEnquanto luta para ganhar peso e se desenvolver na UTI Neonatal, o pequeno Athos depende de uma rede de solidariedade que começa fora do hospital. Nascido prematuramente, com cerca de seis meses e duas semanas de gestação e 800 gramas, o bebê recebe leite humano doado no Hospital Dom Orione, em Araguaína, no norte do estado. Diante da redução no estoque do Banco de Leite Humano da unidade, familiares iniciaram uma campanha para encontrar mães que tenham leite excedente e possam contribuir com a doação.\nA mobilização acontece em meio a uma história marcada por uma tragédia familiar no dia 8 de agosto deste ano. Athos é filho de Vitória Alves Pellegrini, de 20 anos, e de Thor Mariano da Silva, de 21 anos. O casal estava em uma caminhonete que se envolveu em um acidente na TO-222, entre Babaçulândia e Araguaína. Thor morreu no local. Vitória, que estava grávida, ficou gravemente ferida e permaneceu internada. Um amigo do casal que também estava no carro, Paulo Clímaco Netto,de 20 anos, também morreu no local.