O recém-nascido de cinco meses de gestação, dado como natimorto na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, e retirado do próprio velório no sábado (25), não resistiu e morreu por volta das 23h do último domingo (26), na Maternidade Bárbara Heliodora, na capital acreana.\nSegundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), a morte foi em decorrência de um quadro de choque séptico e sepse neonatal, resultado de uma infecção generalizada que se espalhou pelo corpo e provocou falência múltipla dos órgãos.\nPor meio de nota, o órgão estadual afirmou que 'a transferência para outra unidade não chegou a ser cogitada pela equipe médica diante do alto risco de agravamento do quadro'.\nNo sábado, quando o caso veio à tona, a situação do bebê já era de prematuridade extrema. No domingo, ele já respirava com ajuda de aparelhos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal da maternidade.