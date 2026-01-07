Uma bebê chamou a atenção da equipe médica e da família ao nascer já com dois dentes aparentes. Maria Antônia veio ao mundo no dia 9 de novembro de 2025, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás, e surpreendeu os pais logo nos primeiros minutos de vida.\nA mãe, Camila, empreendedora de 29 anos, contou que percebeu algo diferente assim que a filha chorou pela primeira vez. Apesar da surpresa inicial, a condição — conhecida como dentes natais — é rara, mas prevista na literatura médica.\nDentinhos percebidos logo após o nascimento\nSegundo Camila, os dentes foram notados ainda na sala de parto. No primeiro momento, ela chegou a duvidar do que estava vendo, já que eles pareciam estar por baixo da gengiva e só ficaram mais visíveis algumas horas depois.\nEu estava tão emocionada com o nascimento dela e com o parto exatamente como planejei, que nem foquei nisso”, relatou a mãe.