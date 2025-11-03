A morte de uma menina de um ano está sendo investigada em São Félix do Tocantins, na região leste do estado. Segundo a Polícia Militar, o pai contou que dormiu com a filha no peito e quando acordou a criança estava sem vida. O caso foi registrado como morte a esclarecer.\nOs envolvidos não tiveram os nomes informados e o JTo não conseguiu contato com a defesa deles. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) foi questionada sobre o caso, mas não respondeu até a última atualização desta reportagem.\nConforme a PM, na madrugada desta segunda-feira (3), os militares receberam o chamado de uma médica informando sobre a morte. A profissional contou que havia sido chamada ao local e constatou, junto com sua equipe, que a criança não apresentava sinais vitais. Por não haver lesões ou hematomas aparentes, ela considerou a morte suspeita e chamou a PM.