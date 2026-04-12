Um bebê de 7 meses sofreu queimaduras de segundo grau em 29% do corpo durante um banho em um berçário de uma escola particular em Rio Verde, no sudoeste goiano. O menino precisou ser internado, tratou as lesões, que atingiram as pernas e a região genital, e recebeu alta. À TV Anhanguera, a auxiliar administrativa Vanessa Queiroz, mãe do bebê, disse que vai registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil (PC). O caso foi exibido pela emissora nesse sábado (11).\nO POPULAR solicitou um posicionamento para o Colégio Educar, onde aconteceu o caso, mas não recebeu retorno até a última atualização deste texto. Em nota enviada à TV Anhanguera, a unidade lamentou o ocorrido e informou que a funcionária responsável pelo banho foi demitida. Além disso, a instituição afirmou que está prestando assistência integral à saúde do bebê e que os funcionários estão realizando novos treinamentos.