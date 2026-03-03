O recém-nascido que foi abandonado dentro de uma caixa na GO-403, próximo à cidade de Caldazinha, na região metropolitana de Goiânia, ganhou um nome. O pequeno encontrado por policiais militares (PM) durante a patrulha de rotina irá se chamar João Gabriel, o primeiro nome significa 'Deus é bondoso', e o segundo 'mensageiro de Deus'. A escolha do nome temporário foi feita pelo Conselho Tutelar. De acordo com o órgão, serão feitas buscas de familiares e caso não forem encontrados, o bebê será encaminhado para uma instituição de adoção.\nVeja a matéria da TV Anhnaguera: Bebê abandonado às margens de rodovia estava sujo de sangue\nO caso foi registrado por volta das 17h30 deste domingo (1º) pelos policiais rodoviários federais (PRF). À reportagem, a Polícia Civil (PC) informou que o bebê foi encontrado ainda com o cordão umbilical e segue estável sob cuidados médicos.