O Banco Central divulgou nesta sexta-feira (18) alterações nas regras do Pix e, entre as novidades, endureceu regras de adesão e permanência no sistema de pagamentos e passou a prever a exclusão imediata de instituições em caso de penalidade -hoje o prazo é de 30 dias.\nA norma divulgada pelo BC permite, que a partir de 1º de julho de 2027, quem tem conta-salário poderá fazer pagamentos por meio do Pix Automático. No entanto, permanece vedado o recebimento de outras transações Pix na conta-salário, exceto as enviadas pelo Tesouro Nacional e decorrentes de devoluções.\nPara prevenir pagamentos indevidos ou em duplicidade, o pacote do BC traz mudanças com relação à chamada cobrança híbrida, que reúne no mesmo documento o código de barras do boleto e o QR Code do Pix Cobrança.\nProjetos de ao menos R$ 204 bilhões em infraestrutura ficam para próximo presidente