Duas pessoas morreram após uma batida frontal entre um carro e uma moto na avenida NS-04, em Palmas. As vítimas são uma mulher de 42 anos e um homem de 22 anos. O motorista do carro, de 34 anos, sofreu ferimentos leves, conforme a Polícia Militar (PM).
O acidente aconteceu na noite de domingo (14), na quadra 504 Sul. Segundo os Bombeiros, a mulher foi encontrada morta no local. O condutor da moto chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Geral de Palmas (HGP), mas não resistiu aos ferimentos.
A perícia foi realizada no local do acidente e o Instituto Médico Legal (IML) levou o corpo da mulher para a realização dos exames necessários. Os veículos foram removidos do local.