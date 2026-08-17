Acidente entre carro e caminhão deixa mortos em Bielândia (Divulgação/BPMRED)\nSeis pessoas morreram após uma batida entre um carro de passeio e um caminhão na TO-010, próximo ao distrito de Bielândia, em Filadélfia, no norte do Tocantins. Segundo a Polícia Militar, o motorista do caminhão ficou ferido e foi levado para uma unidade de saúde.\nO acidente aconteceu na noite deste domingo (16). Conforme a PM, o carro seguia no sentido sul-norte da rodovia quando bateu de frente com um caminhão que trafegava na direção contrária.\nCom o impacto, o caminhão tombou às margens da pista. Imagens registradas no local mostram que o carro ficou completamente destruído e que destroços dos veículos ficaram espalhados pela rodovia.\nIrmãos morrem em acidente de carro na TO-070, região de Brejinho de Nazaré\nTrês morrem em acidente entre caminhões na BR-153