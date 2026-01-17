Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas após batida entre uma caminhonete e um carro da Secretaria de Saúde de Marianópolis, na noite desta sexta-feira (16). As vítimas são Laurice Alves dos Santos, de 63 anos, e Luis Henrique Pereira Costa, de 26 anos. Segundo o Corpo de Bombeiros, os feridos foram levados para o hospital.\nO acidente aconteceu por volta das 19h25, entre as cidades de Paraíso do Tocantins e Divinópolis. O Secretário de Saúde de Marianópolis, Daniel Alves, informou que cinco pessoas estavam no veículo do município, sendo que duas delas morreram, e o motorista "está muito ferido".\nAcidente com ônibus do Águia de Marabá no Tocantins: o que se sabe até agora\nImagens mostram destruição do ônibus do Águia de Marabá após acidente no Tocantins\nO Corpo de Bombeiros informou que, entre as cinco pessoas feridas, duas foram encaminhadas ao hospital pela viatura dos bombeiros, duas pela ambulância do SAMU e uma pela ambulância municipal de Paraíso do Tocantins. Já os corpos das vítimas foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal (IML) de Paraíso, onde passarão por exames de necropsia.