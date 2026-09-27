Valdemir Costa Ribeiro Filho, de 32 anos, morreu após a moto em que estava bater contra um poste na Avenida Javaés, em Araguaçu, na região sul do estado. O acidente aconteceu na manhã deste domingo (27).\nFamília diz que laudo sobre morte de professora de pilates ainda não foi concluído\nCriança que morreu e mãe que ficou ferida estão entre vítimas do Tocantins em acidente com ônibus na Bahia\nSegundo a Polícia Militar, a morte foi confirmada ainda no local. Uma segunda vítima, de 32 anos, que também estava na moto, recebeu atendimento médico no local, foi encaminhada ao Hospital Estadual de Araguaçu, e posteriormente, transferida para o Hospital Regional de Gurupi para continuidade dos cuidados médicos.\nO local foi isolado e a Perícia Criminal e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar os procedimentos legais.