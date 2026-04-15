Uma criança indígena, de 2 anos, morreu e um homem está desaparecido após um barco virar no rio Araguaia. Segundo a TV Anhanguera, as vítimas são pai e filho.\nVeja vídeo no JA 2ª Edição: Canoa vira em rio no MT com indígenas do TO; criança morre e pai desaparece\nO acidente aconteceu nesta terça-feira (14), na região de São Félix do Araguaia (MT), na divisa com o Tocantins. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, moradores da região iniciaram as buscas logo após o acidente e encontraram o corpo da criança.\nO homem ainda não havia sido localizado até a última atualização desta reportagem. Conforme os bombeiros, a embarcação saiu do distrito de Santa Luzia, em Paraíso do Tocantins, com destino a São Félix do Araguaia, mas virou pouco antes de chegar ao destino.\nCorpo de homem aguarda identificação no IML de Palmas; saiba como reconhecer