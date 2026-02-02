Bruna Cristine Menezes de Castro após ser presa (Divulgação/Polícia Militar)\nEla foi condenada a prestar serviços comunitários e ao pagamento de uma multa de 10 salários mínimos. A segunda prisão de Bruna aconteceu nesta sexta-feira (30), no Parque Atheneu, em Goiânia.\nA modelo fotográfica Bruna Cristine Menezes de Castro, conhecida como 'Barbie do Crime' foi presa e condenada por aplicar golpes em mais de 100 pessoas com anúncios de produtos importados nas redes sociais. Ela foi condenada a prestar serviços comunitários e ao pagamento de uma multa de 10 salários mínimos em 2015. Durante o julgamento, ela confessou o crime e declarou estar arrependida.\nA segunda prisão de Bruna aconteceu nesta sexta-feira (30), no Parque Atheneu, em Goiânia. O JORNAL não localizou a defesa de Bruna para um posicionamento até a última atualização desta reportagem. O caso aconteceu em 2015, quando ela foi presa após 20 moradores de Goiânia procurarem a polícia, desde abril do mesmo ano, para denunciar a modelo. Só para essas 20 vítimas, ela teria dado um prejuízo total de cerca de R$ 50 mil.