Um vídeo que mostra a despedida entre um barbeiro e seu cliente fiel viralizou nas redes sociais e já ultrapassou 2,5 milhões de visualizações. Um dos protagonistas da cena é o barbeiro Mateus Ribeiro da Silva, de 29 anos, que deixou a cidade de Jataí, em Goiás, para recomeçar a vida profissional em Paraíso do Tocantins. A cena emocionou os internautas e a repercussão surpreendeu o barbeiro.\nVeja vídeo no g1: Cliente chora ao se despedir de barbeiro que o atendia há mais de 8 anos, em Jataí\nMe assustei de início, não esperava que fosse atingir tantas pessoas, achei muito bacana ver tanta gente se identificando. Eu leio os comentários, clientes e barbeiros com amizades que perduram por décadas, profissionais que atenderam diferentes gerações da mesma família, avó, pai, filho. Essa repercussão toda só mostra como precisamos de conexão com outras pessoas”, refletiu Mateus.