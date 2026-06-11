-VIDEO_BANHO_ARAGUAIA (1.3420847)\nUm sistema improvisado de banho quente em um acampamento às margens do Rio Araguaia, em Aruanã, viralizou nas redes sociais pela criatividade e praticidade. A ideia partiu do pintor automotivo Deivisteu Marinari para atender a um pedido da esposa, a psicóloga Marynara Marinari. Em entrevista ao repórter Vinícius Silva, do g1 Goiás, Marynara contou que gosta de tomar banho antes de dormir, mas a água do rio fica muito fria durante a noite. O casal mora em Goiânia e aproveitou o feriado de Corpus Christi para descansar na região.\nMeu marido sempre foi muito engenhoso em criar as coisas. Só que eu não dou conta de dormir sem me banhar, e à noite é muito frio à beira do rio. Aí meu esposo teve a ideia de criar esse sistema que é o aquecedor a gás e esse chuveiro, além da bomba que puxa água direto do rio", contou.