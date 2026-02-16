Dois banhistas ficam feridos após um ataque de piranha em Caldas Novas, na região sul de Goiás. Segundo o tenente Fábio Mesquita, os adolescentes de 15 e 16 anos estavam no Lago Corumbá, com a água na altura do joelho, quando foram surpreendidos. Os dois tiveram cortes leves.\nOs nomes do adolescentes não foram divulgados, portanto, a redação não conseguiu atualizar o estado de saúde deles.\nO caso aconteceu na tarde deste domingo (15). Segundo o Corpo de Bombeiros, os banhistas são amigos de Caldas Novas e estavam passando o dia no lago com a família.\nO menino de 16 anos foi mordido no calcanhar e o outro jovem no dedo do pé esquerdo. Os bombeiros fizeram curativos e depois encaminharam os dois para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caldas Novas.\nO batalhão do Corpo de Bombeiros informou que instalou uma placa no local com uma advertência aos banhistas sobre o perigo de ataque de piranhas na orla do lago.