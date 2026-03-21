O clipe foi produzido de forma independente pela própria banda em parceria com a Cinema de Guerrilha Crize Filmes ()\nA banda tocantinense Big Marias se prepara para gravar o segundo disco da carreira com apoio de um edital público voltado ao fomento cultural. O projeto foi contemplado pelo Edital nº 016/2024/FMC/FCP – Culturas e Linguagens: Plano Diretor, dentro da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), em Palmas.\nO grupo também lançou o clipe da música “Dry”, produzido de forma independente em parceria com a produtora tocantinense Cinema de Guerrilha Crize Filmes. O trabalho contou ainda com apoio do Edital nº 22/2024 – PNAB Aldir Blanc, da Secretaria da Cultura do Tocantins (Secult).\nA produção do novo álbum já está em estágio avançado, segundo a banda. As canções estão prontas, e a gravação deve começar na próxima semana, no estúdio RockLab, com produção de Gustavo Vazquez, profissional reconhecido na área.