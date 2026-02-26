-\nA retirada da baliza da prova prática para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em Goiás tem provocado reações divergentes entre especialistas de trânsito. Embora reconheçam a intenção de modernizar o processo, alguns apontam riscos para a segurança viária. Para o professor e especialista em trânsito Ronny Marcelo Aliaga Medrano, a mudança facilita o acesso à habilitação, porém ignora métricas essenciais de avaliação de habilidades básicas.\nA baliza mede a capacidade do motorista de controlar o veículo em baixa velocidade e de avaliar o espaço necessário para estacionar", avalia Medrano.\nRonny acrescenta que essa medida adotada está “muito exagerada”. Ele pondera que adaptar a formação às necessidades atuais é importante, mas critica o formato da proposta. Para o especialista, a política proposta pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) busca agilizar o processo, mas falha ao não apresentar outras formas de comprovar a competência dos novos condutores de veículos.