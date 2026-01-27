O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) anunciou nesta terça-feira (27) novas mudanças com o intuito de simplificar a prova prática para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em todo o estado.\nUma das principais alterações corresponde a baliza, que não é mais obrigatória no exame. Além de Goiás, estados como São Paulo e Mato Grosso do Sul também aderiram à mudança (confira todas as mudanças abaixo).\nAs alterações são baseadas na Resolução nº 1.020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), publicada em dezembro de 2025. A resolução estabelece as novas diretrizes para a formação de motoristas, a emissão de documentos e a habilitação de veículos no Brasil, com o objetivo de modernizar o sistema, além de o tornar mais flexível e menos burocrático.\nEm entrevista à TV Anhanguera, o delegado Waldir Soares de Oliveira, presidente do Detran-GO, explicou sobre as novas modificações. De acordo com ele, a primeira delas é em relação ao uso do próprio veículo na prova prática.