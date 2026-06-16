Uma babá foi indiciada por homicídio pela morte de uma menina de 2 anos levada a uma Unidade de Saúde de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, após ser espancada. Segundo a polícia, a criança apresentava sinais de violência.\nO nome da mulher não foi divulgado, por isso a reportagem não localizou a defesa dela até a última atualização desta reportagem.\nO crime aconteceu em maio deste ano. A equipe médica da unidade chamou a Guarda Civil Metropolitana (GCM) após suspeitar que os ferimentos que a criança tinha eram por maus-tratos. Segundo a GCM, ela estava com lesões nos braços, costas e cortes na cabeça.\nMPTO detalha como empresário impediu defesa de vigia em crime por vaga de luxo em Palmas\nQuem era Deldi da Lotérica, pioneiro de Formoso do Araguaia morto em acidente na BR-010