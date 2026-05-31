O sétimo dia do julgamento do caso Henry Borel começou na manhã deste domingo (31) com o depoimento de Thayná de Oliveira Ferreira, a babá de Henry Borel.\nApós responder às perguntas da juíza Elizabeth Machado Louro, a magistrada afirmou que a babá havia se retratado de outros depoimentos contraditórios que havia realizado. Em seguida, a defesa de Monique Medeiros iniciou os questionamentos.\nSegundo a denúncia da promotoria, Henry morreu na madrugada de 8 de março de 2021, no apartamento onde morava com a mãe e Jairinho, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A defesa sustenta a inocência do réu e tem contestado os depoimentos ao longo da última semana.\n'Essa criança sofreu muito', diz perito no quinto dia do julgamento do caso Henry\nDelegada diz que Jairinho usou 'tentáculos políticos' após morte de Henry