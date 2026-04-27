Uma avó desconfiou de uma publicação no status no WhatsApp e descobriu a agressão contra o neto de 1 ano e ameaças contra a filha, segundo a Polícia Civil. A delegada Tamires Teixeira explicou que a mulher interpretou a publicação como um pedido de socorro da filha e acionou a polícia em Águas Lindas de Goiás, na Região do Entorno do Distrito Federal. Quando a equipe foi ao local, descobriu que o bebê tinha sido agredido e a mãe, ameaçada.\nVeja a reportagem no Bom Dia Goiás: Postagem no WhatsApp salva mãe e filho de 1 ano que tinham sido agredidos, diz polícia\n“A mãe do garoto, que postou a foto no WhatsApp, disse que acredita que caso a equipe não tivesse ido até lá, ele teria provavelmente matado ela e o bebê”, contou a delegada.\nO suspeito tem 20 anos e foi preso em flagrante na sexta-feira (24), no Setor Coimbra, pelos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria. O nome dele não foi divulgado e, por isso, o g1 não obteve o contato da defesa para um posicionamento.