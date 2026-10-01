Aeronave caiu na zona rural de Divinópolis, no Tocantins (Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar)\nA aeronave que caiu na zona rural de Divinópolis do Tocantins, região centro-oeste do estado, saiu de Goiânia (GO) com destino à cidade de Parauapebas (PA), conforme apurado pela TV Anhanguera. A aeronave chegou a pousar em Gurupi para abastecer. Duas pessoas morreram.\nVeja no Bom Dia Tocantins: Queda de avião na zona rural de Divinópolis deixa dois mortos\nO acidente foi registrado na tarde desta quarta-feira (30), no assentamento Mulher Cidadã. Dentro da aeronave estavam o piloto Diego Arantes Rezende, de 38 anos, e o empresário Ebert Rodrigues Sousa, de 45 anos. A informação foi confirmada pela SSP.\nO avião foi encontrado completamente destruído e de cabeça para baixo. Informações iniciais da SSP indicam que um dos passageiros era engenheiro e seguiria para o estado paraense para trabalhar em uma obra.