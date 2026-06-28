-VÍDEO AVIÃO (1.3427139)\nUm avião de pequeno porte pegou fogo após cair em uma propriedade rural de Nerópolis, na região Metropolitana de Goiânia, neste domingo (28). De acordo com os bombeiros, a aeronave teve problemas durante a decolagem. O copiloto está bem e o piloto foi trazido para Goiânia de helicóptero.\nAparentemente ele tentou decolar e teve um problema na decolagem e aí caiu. Com o copiloto está tudo bem com ele. O piloto ele teve ferimentos leves, mas foi retirado do avião e foi encaminhado pelo helicóptero do bombeiro para Goiânia”, informou os bombeiros.\n-FOTOS (1.3427149)\nAvião que caiu em Rio Verde e matou avô e neto estava regular na Anac\nSeis pessoas morrem em queda de 2 helicópteros no Rio, dizem bombeiros\nO acidente aconteceu por volta de 12h30. Os bombeiros realizaram o combate às chamas e a ocorrência segue em andamento. “Ele pegou fogo, mas a gente tem que ver ainda a razão [de o avião pegar fogo]”, informou a corporação.