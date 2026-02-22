Operação aconteceu na zona rural do município de Dueré (Divulgação/PMTO)\nUm avião foi apreendido e um homem de 43 anos acabou preso na zona rural de Dueré, no sul do Tocantins. Segundo a Polícia Militar, o piloto foi encontrado com porções de droga, folhas de coca e uma arma de fogo após pousar em uma fazenda da região.\nA apreensão ocorreu durante uma operação integrada da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), grupo coordenado pela Polícia Federal e composto pela Polícia Civil, Polícia Militar e Penal do Tocantins.\nSegundo a polícia, equipes receberam informações de que uma aeronave suspeita de transportar entorpecentes pousaria na propriedade. Ao chegar ao local, os militares encontraram a aeronave Cessna 210 parada em uma pista de pouso da fazenda.\nCaiu em buraco e teve prejuízo com o carro? Saiba de quem é a culpa e como pedir ressarcimento