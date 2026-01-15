Boeing 737-200 foi arrematado pela família em um leilão na internet (Reprodução/Instagram de Dr. Benjamim Neto)\nO avião de 35 toneladas estacionado em uma fazenda em Urutaí, no sudoeste de Goiás, já pertenceu à companhia aérea Vasp e, antes disso, pertenceu também a companhias aéreas do Canadá, Alemanha, da Dinamarca e de Nauru, uma pequena ilha na Oceania. A aeronave foi adquirida, em um leilão na internet pela família do médico e piloto Benjamim Neto.\n"Quando meu pai chegou com essa ideia, achei maluquice, mas depois analisando friamente, entendi que isso nunca mais vai acontecer na história da aviação, uma companhia aérea quebrar e vender suas aeronaves", escreveu o médico em um post nas redes sociais. Segundo ele, o avião chegou com a caixa preta, checklist do piloto, sacolinhas da companhia originais e diário de bordo.