Uma aeronave de pequeno porte caiu na zona rural de Fátima, na região central do estado. O acidente aconteceu na tarde deste sábado (1º) e deixou dois homens mortos. O piloto Diomedio Aires da Silva Filho, de 56 anos, morreu no local. A outra vítima, de 52 anos, faleceu no hospital.\nConforme informações preliminares da Polícia Militar (PM), o ferido foi socorrido e levado para o Hospital de Referência de Porto Nacional. O outro ocupante não resistiu aos ferimentos e o óbito foi confirmado no local.\nO chamado para a ocorrência aconteceu pouco antes das 19h. A aeronave caiu na área de uma fazenda. Uma equipe de saúde do município esteve no local para prestar os primeiros socorros.\nQuase 350 kg de pirarucu são flagrados com homens perto de reserva indígena no Tocantins\nCorpo de homem que estava desaparecido há seis dias é encontrado em área de mata