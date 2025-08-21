Um avião caiu no Rio Araguaia, na zona rural do município de Santa Terezinha, em Mato Grosso. De acordo com a Polícia Militar (PMMT), quando a equipe chegou ao local, a aeronave estava amarrada em uma árvore e os tripulantes não foram encontrados. A PM ainda disse que constatou indícios de adulteração do prefixo do avião.\nO acidente aconteceu por volta das 7h30, desta quarta-feira (20), a 33km da cidade, conforme relato de populares à polícia. Uma equipe da PM foi acionada e localizou o avião parcialmente submerso, apenas a parte superior estava exposta, à margem do rio.\nAo verificar o prefixo da aeronave, os militares constataram a existência de um adesivo com a numeração PS-EDC, contudo, embaixo do adesivo, de forma encoberta, havia outra identificação, CP-2981.\nVÍDEO: Kombi escolar pega fogo enquanto transportava alunos da zona rural