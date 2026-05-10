Os aviões de luxo que aparecem em vídeo gravado na Fazenda Conforto, em Nova Crixás, na região norte do estado, podem custar entre R$ 2,5 milhões e R$ 65 milhões, segundo o piloto Marcell Andrade Nascimento. O evento "Conforto Experience" reuniu grandes nomes da pecuária nacional na última semana.\nEm entrevista à repórter Yanca Cristina, Marcell contou que foi o piloto responsável por coordenar a operação de estacionamento dos aviões.\nDentre essas aeronaves, em sua grande maioria - que pode-se dizer que é a aeronave do agro - é o modelo da marca Beechcraft, King Air, dentro das suas variações que vão do modelo 90 até o modelo 350”, afirmou.\nVeja o que se sabe sobre queda de helicóptero de Juliano, da dupla com Henrique, em fazenda no TO\nHelicóptero da dupla Henrique e Juliano cai em fazenda no Tocantins