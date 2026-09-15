Avenida Tocantins, em Taquaralto (Djavan Barbosa/Arquivo JTo)\nA Avenida Tocantins, em Taquaralto, na região sul de Palmas, passa por uma requalificação que inclui a retirada da ciclovia localizada no canteiro central para ampliar o espaço destinado à circulação de veículos. A intervenção faz parte de um projeto da Prefeitura de Palmas para melhorar o fluxo de trânsito na principal avenida comercial da região.\nA obra é executada por etapas para reduzir os impactos sobre o comércio e o trânsito. Nesta segunda-feira (14), uma nova frente de trabalho começou entre a rotatória em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida e a Rua 17. Nesse trecho, também será retirada a ciclovia do canteiro central, divulgou a gestão municipal.\nOs serviços começaram no início de setembro e são executados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação (Seihab). A primeira etapa contempla cerca de 1,5 quilômetro da avenida e prevê a transformação do espaço ocupado pela ciclovia em uma nova faixa de circulação para veículos.